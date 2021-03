Non è un momento facile per la Juventus che intanto studia il da farsi con Cristiano Ronaldo: la decisione per il futuro

Non è un momento facile quello che sta vivendo la Juventus, che martedì ha ricevuto una brutta botta tra le proprie mura con l’eliminazione dalla Champions League contro il Porto. Il 3-2 non è bastato per accedere ai quarti di finale dopo la sconfitta per 2-1 rimediata nella gara di andata degli ottavi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | È la carta per altri top player

Calciomercato Juventus, Ronaldo in bianconero un altro anno: la gara con il Porto cambia tutto

Per la seconda volta consecutiva dunque la Juventus esce troppo presto alla Champions League e ora inizia già a pensare alla prossima annata. Continuano ad avanzare le discussioni su Cristiano Ronaldo, visto che il suo futuro potrebbe essere anche lontano da Torino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo da urlo in attacco | Lo ‘porta’ Simeone!

Secondo quanto riportato durante la trasmissione ‘All JuveCast’, però, le discussioni per il rinnovo del fenomeno portoghese andavano avanti prima della gara del Porto con la Juventus che voleva incontrare il suo agente. Queste trattative potrebbero non fermarsi ora, nonostante le tante voci riguardanti Manchester United, Real Madrid e PSG.

È chiaro però che l’eliminazione con il Porto potrebbe cambiare tutti gli scenari e rappresentare una svolta in negativo per il portoghese, che dunque potrebbe dire addio ai bianconeri.