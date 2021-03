Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere l’addio di Cristiano Ronaldo in estate: il portoghese sponsor di altri top player

Juventus pronta per tornare in campo dopo l’incredibile eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. Domani infatti i bianconeri affronteranno il Cagliari in un match importante sia per tornare a staccare l’Atalanta, al momento a pari punti con la squadra di Pirlo, sia per continuare a sperare in una rimonta scudetto, Inter permettendo.

Nel frattempo la società juventina pensa già al prossimo calciomercato e alle cessioni da affrontare oltre agli acquisti. In estate a partire potrebbe essere Cristiano Ronaldo, con l’ennesima delusione in Champions League che sarebbe stata la goccia che fa traboccare il vaso. Per lui potrebbe aprirsi il tanto atteso ritorno in Spagna. Il portoghese sarebbe la carta giusta per convincere altri top player ad approdare nel suo prossimo club, sempre con lo zampino di Jorge Mendes.

Calciomercato Juventus, Ronaldo verso il ritorno al Real Madrid: lui e Mendes portano ai ‘Blancos’ altri top player

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione, affrontando anche le delusioni provenienti da una stagione sotto il livello sperato e atteso. Infatti l’eliminazione dalla Champions League brucia ancora e potrebbe essere un’amara conseguenza che porta all’addio del più grande top player in squadra e forse di tutti i tempi, ovvero Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Diario’, il futuro del portoghese potrebbe essere nuovamente al Real Madrid, dove ha vinto tanto e ha trascorso una parte importante di carriera. Per i ‘Blancos’ però il suo arrivo potrebbe essere anche la carta giusta per convincere altri top player europei a trasferirsi proprio nel Real. Infatti il suo procuratore, Jorge Mendes, oltre al grande ritorno di CR7 potrebbe portare al Real Madrid talenti del calibro di Bernardo Silva, Fabinho, Ruben Neves e Joao Cancelo, tutti suoi assisti che con l’arrivo del talento portoghese dalla Juventus potrebbero essere incentivati a sposare la causa delle ‘Merengues’.