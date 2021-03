Il Real Madrid si prepara ad un mercato importante e guarda con interesse alla Serie A: possibile offerta per un centrocampista che piace anche alla Juventus

La stagione è arrivata ad un punto chiave, ma per le società di calcio è già tempo di pensare al futuro. Sono questi i mesi in cui si pianificano le mosse di mercato in attesa di giugno, dove i grandi club si sfideranno per accaparrarsi i talenti più promettenti. Tra le possibili protagoniste estive figura il Real Madrid, desideroso di fornire a mister Zidane una rosa sempre più completa e con possibilità di rotazioni frequenti.

Calciomercato Real Madrid, Juve beffata per l’argentino

Tra le priorità del Real Madrid c’è il centrocampo con la volontà del patron Perez di fornire rincalzi adeguati a Modric e Kroos, spremuti da Zidane in questa stagione per mancanza di alternative. I ‘Blancos’ – come riferito da ‘defensacentral.com’ hanno puntato gli occhi sulla Serie A e su un giocatore in particolare: Rodrigo De Paul. L’argentino – classe 1994 – è nel pieno della sua maturità calcistica e sta vivendo l’ennesima stagione da protagonista con l’Udinese.

Autore di sei gol e sei assist in campionato, De Paul rappresenta il profilo ideale per le esigenze del Real Madrid che potrebbero garantirsi un top player spendendo una cifra intorno ai 25-30 milioni. La metà di quelli che servirebbero per Camavinga, gioiello classe 2002 del Rennes. L’idea è concreta e – qualora dovesse concretizzarsi – vedrebbe beffata la Juventus, che ormai da tempo segue con interesse De Paul. La ‘Vecchia Signora’ non ha però mai trovato l’intesa con l’Udinese per chiudere l’operazione, e ora l’argentino può lasciare il Friuli per la Spagna.