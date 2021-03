Il futuro di Gattuso sulla panchina del Napoli è un interrogativo sempre di moda, ma potrebbe essere arrabbiato per quanto successo

Rino Gattuso, si sa, è un uomo molto passionale, e per quanto è successo, quest’anno, a Napoli potrebbe essere molto arrabbiato, dicono dalla ‘Gazzetta dello Sport’. In bilico continuo sulla panchina dei partenopei, l’ex Milan ha un futuro tutto da scrivere e un rinnovo di contratto che potrebbe non arrivare mai. Il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, infatti, non ha mai fatto mistero di voler cambiare nella prossima finestra di calciomercato, ma Gattuso qualcosa da recriminare ancora ce l’ha, soprattutto considerando la situazione degli infortunati e dei positivi al Covid che ci sono stati nella sua squadra.

Calciomercato Napoli, rabbia Gattuso | Mister fuori per quanto accaduto

Dalla ‘Gazzetta dello Sport’ non hanno dubbi: Rino Gattuso, allenatore del Napoli, la situazione con i suoi non la sta vivendo affatto bene che, tra la spada di Damocle sul suo futuro in azzurro e i tanti problemi in infermeria, ha dovuto lottare contro tutto e tutti. “Sarà arrabbiato, Rino Gattuso, per tutto quanto avvenuto negli ultimi mesi, con la sua posizione messa fortemente in discussione e con la maggior parte dei titolari fermi per infortuni e Covid-19″, scrivono sulla rosa stamattina.

“Di certo non ha vissuto un momento sereno, il tecnico napoletano, ma ha sempre avuto fiducia nel suo lavoro e in quello del suo staff. Ha provato a limitare i danni in attesa che l’infermeria gli restituisse i giocatori. E nonostante la discontinuità nei risultati e le polemiche che ne sono seguite, è riuscito a non allontanarsi dal quarto posto”, si argomenta ancora nell’articolo.

Ed effettivamente qualche sassolino dalla scarpa, il calabrese, potrebbe anche levarselo, perché il rapporto con il suo presidente da tempo che non è più come una volta. Aurelio De Laurentiis, infatti, continua a non proporre alcun rinnovo a Gattuso, in scadenza di contratto a giugno. Anzi, il patron partenopeo si guarda intorno in cerca di un sostituto per l’anno prossimo.