La Juventus pensa ad un doppio colpo in estate dalla Fiorentina: un difensore e un attaccante per rinforzare la rosa a disposizione di Pirlo. I dettagli

La Juventus è impegnata su più fronti per cercare di tornare agli standard che più le competono. Mentre la squadra di Andrea Pirlo lavora sul campo per recuperare punti all’Inter capolista, la dirigenza bianconera opera sul mercato a caccia di possibili occasioni per l’estate. La stagione ha dato prova che la rosa va ampliata per non rischiare di ritrovarsi in futuro nelle situazioni d’emergenza che ha dovuto fronteggiare il tecnico in questo periodo.

Calciomercato Juventus, difensore dalla Fiorentina

La sensazione è che si proverà ad intervenire in tutti i reparti e le ultime suggestioni arrivano proprio da possibili occasioni in Serie A. La Juventus ha messo nel mirino due giocatori, un difensore ed un attaccante, entrambi della Fiorentina. Il primo è Nikola Milenkovic, centrale classe 1997, con un contratto in scadenza nel 2022. Il serbo – alla sua quarta stagione nel massimo campionato italiano – ha dimostrato le sue qualità, non nascondendo il vizio per il gol: tre nel 2020/21, undici totali in maglia viola.

Il giocatore – già stabilmente nel giro della Nazionale serba – è seguito anche dal Milan, ma la Juventus sfrutterebbe gli ottimi rapporti con la Viola – vedi gli affari Bernardeschi e Chiesa – per battere la concorrenza. Ma non solo: i bianconeri sono pronti a chiedere alla Fiorentina anche Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 in scadenza però tra due anni.

Calciomercato Juventus, doppio ‘colpo in serbo’

Vlahovic – a segno anche contro la Juventus in campionato – è tornato sulle prime pagine dei giornali dopo la splendida tripletta realizzata a Benevento e che ha permesso alla Fiorentina di tornare al successo. Le sue qualità erano già note, come testimoniano i 12 gol realizzati in stagione. La Juventus è pronta a mettere sul piatto 65 milioni per i cartellini di Vlahovic e Milenkovic.

La Fiorentina ci pensa: i due giocatori rappresentano tanto per mister Prandelli, ma i soldi della loro vendita permetterebbero al club di rifondare la squadra, completandola con innesti di più interpreti nelle zone di campo deficitarie. L’idea c’è, nelle prossime settimane si capiranno le intenzioni reali dei due club.