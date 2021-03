Pare sempre più lontano per l’Inter il sogno Wijnaldum in sede di calciomercato: il centrocampista sembra più vicino alla Spagna

L’Inter continua ad essere la grande protagonista della Serie A 2020-21. I nerazzurri continuano a mantenere ben saldo il primo posto in classifica, a quota 65 punti dopo 27 giornate di campionato. Gli uomini di Conte stanno dimostrando di avere sempre più consapevolezza nei loro importantissimi mezzi e riescono ad uscire vincitori anche in partite complicate come la scorsa contro il Torino. Le due principali rivali per lo scudetto, Juventus e Milan, poi, sono lontane rispettivamente ben 10 e 9 punti. Non sembra avere rivali alla sua altezza, quindi, la ‘Beneamata, che intanto si prepara al prossimo con il Sassuolo in programma sabato alle ore 20:45. La società, inoltre, continua ad osservare il calciomercato, ma in questo ambito pare non arrivino buone notizie.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma shock | ‘Decide’ Ronaldo!

Calciomercato Inter, sfuma il sogno Wijnaldum: ‘beffa’ da Koeman

Il campo sta regalando gioie molto considerevoli all’Inter in questa stagione. In Europa e in Coppa Italia la squadra ha collezionato più di una delusione, ma in campionato, invece, sta raccogliendo diversi risultati positivi. Se i milanesi manterranno questo ritmo, lo scudetto (primo obiettivo stagionale del club) non sarà di certo messo in discussione. Diversa è la situazione per quanto riguarda il calciomercato. Conte vorrebbe qualche ulteriore rinforzo per migliorare ancora la rosa, in particolare a centrocampo. Considerando anche le prestazioni deludenti di cui si sta rendendo protagonista Vidal.

La società avrebbe un sogno per la mediana: si tratta di Georginio Wijnaldum, mezz’ala in forza al Liverpool. L’olandese è in scadenza di contratto a giugno 2021 e ha comunicato che il rinnovo con i ‘Reds’ non è in programma. Si tratterebbe, perciò, di un magnifico colpo a parametro zero, che potrebbe dare una rilevante spinta ulteriore soprattutto in Champions League. Questo obiettivo, però, potrebbe sfumare per i nerazzurri: voci dall’Inghilterra, infatti, sostengono che il Barcellona avrebbe già un accordo con il classe ’90.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, scambio in Francia | Addio Brozovic

Era stata la prima richiesta di Koeman per prendere in mano la panchina blaugrana, ma le difficoltà societarie degli spagnoli avevano interrotto i dialoghi. Ora il Barca ha ripreso i contatti con la nuova proprietà targata Joan Laporta e l’operazione sarebbe più che mai possibile. E l’Inter si allontana.