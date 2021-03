Calciomercato Inter, addio Brozovic | Scambio con Kovac

L’Inter potrebbe dire addio a Marcelo Brozovic l’estate prossima: possibile scambio con il Monaco, c’è Kovac di mezzo

L’Inter è protagonista di un’ottima stagione nonostante l’uscita dalle coppe europee. La distanza dal Milan secondo in classifica è di nove punti, questo permette alla squadra di Antonio Conte di ‘gestire’ il vantaggio fino alla fine del campionato. La lotta allo scudetto, vero obiettivo dei nerazzurri, è possibile anche grazie a un centrocampo che fin qui non sta deludendo le aspettative. Soprattutto per le prestazioni di Marcelo Brozovic, centrocampista croato piazzato davanti alla difesa da Conte, con Eriksen e Barella ai suoi lati.

Brozovic in questa stagione ha disputato 33 partite in tutte le competizioni, mettendo a segno 1 gol e siglando 7 assist. Uno score che ha aiutato parecchio l’Inter a essere dov’è ora in classifica. Tuttavia, il croato potrebbe andar via a fine stagione: su di lui ci sono Bayern Monaco e Monaco.

Inter, scambio col Monaco per Brozovic

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, l’Inter potrebbe cedere Marcelo Brozovic la prossima estate. Il croato sembrava vicino all’addio già l’anno scorso, poi si decise per la permanenza. Adesso, Bayern Monaco e Monaco sembrano molto interessate. In particolare i monegaschi, con Kovac che conosce molto bene il giocatore e potrebbe mettere in piedi uno scambio. Il contratto di Brozovic scadrà nel 2022 e il Monaco potrebbe offrire il cartellino di Aurélien Tchouameni insieme a un conguaglio di 12-13 milioni di euro. Il francese è un vecchio dei nerazzurri ed è un classe 2000 da monitorare.