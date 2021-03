Il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer potrebbe portare Sergej Milinkovic-Savic in Premier League. La formula sarebbe quella dello scambio con soldi: il nome sul piatto è quello di Donny van de Beek, centrocampista olandese arrivato in Inghilterra dall’Ajax di Erik Ten Hag. Le ultime sul calciomercato dei top club di Serie A: Inter, Juventus, Milan e Lazio



Donny van de Beek, trequartista olandese arrivato al Manchester United nell’ultima estate di calciomercato, secondo i media inglesi potrebbe lasciare l’Old Trafford già al termine di questa stagione. Il bilancio dell’annata finora, per il giocatore approdato ai Red Devils dall’Ajax di Erik Ten Hag, non è dei più rosei. Sono infatti 13 le presenze in Premier League di van de Beek con la maglia del Manchester United con appena un gol messo a segno.

Numeri non proprio esaltanti per quello che è il valore, in sede di calciomercato, di van de Beek che attualmente si aggira attorno ai 40 milioni di euro, coincidente con il prezzo pagato dal Manchester United per portare il classe 1997 alla corte di Ole Gunnar Solskjaer. L’ex Ajax ha un contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe finire al centro di un super scambio di mercato che vedrebbe due big del campionato italiano di Serie A, Inter e Juventus, beffate dai Red Devils.

Calciomercato, il Manchester United si fa avanti per Milinkovic-Savic: le ultime

Il Manchester United potrebbe infatti beffare sul tempo Inter e Juventus nella corsa al cartellino di Sergej Milinkovic-Savic, stella della Lazio di Simone Inzaghi. Il giocatore serbo ha una valutazione di circa 70 milioni di euro ed i Red Devils potrebbero presentarsi alla Lazio con una proposta che vedrebbe il cartellino di Donny van de Beek ed un conguaglio economico di 20 milioni di sterline, pari circa a 23 milioni di euro.

Il nodo sarebbe poi quello dell’ingaggio del giocatore olandese che si aggira attorno agli 8 milioni di euro a stagione, ma che potrebbe essere compensato da un’eventuale qualificazione in Champions League della Lazio di Inzaghi.