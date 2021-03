Il rapporto di mercato tra la Juventus e Jorge Mendes potrebbe proseguire anche oltre Cristiano Ronaldo. Spunta una nuova idea dal Portogallo per la fascia

Mentre il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è ancora tutto da scoprire in virtù dei recenti avvenimenti, la società bianconera potrebbe anche intavolare un altro affare per il futuro con il potente procuratore di CR7. Il club di Agnelli ha le antenne sempre dritte sui migliori talenti in giro per l’Europa, e proprio in Portogallo un assistito di Jorge Mendes sta salendo prepotentemente di quotazione. Si tratta di Diogo Gonçalves esterno lusitano classe 1997 che impressionò nell’edizione 2015/16 della Youth League. L’ex Famalicao da quel momento ha vissuto un paio di annate in prestito sviluppando il proprio gioco anche in maniera differente, tanto da diventare un esterno abile a tutta fascia. Nato ala, Gonçalves è infatti riuscito a ritagliarsi un ruolo da terzino destro proprio con la maglia del suo Benfica, abbinando ad una discreta fase difensiva una straordinaria fase offensiva.

Calciomercato Juventus, affare con Mendes: idea Gonçalves

Con un Cuadrado spesso infortunato e un Danilo ormai impiegato in altre zone del campo, la Juventus potrebbe quindi mettere gli occhi proprio sul talento del Benfica, capace dunque di giocare sua da esterno basso a 4 che da laterale alto a tutta fascia. Nelle ultime settimane, dopo essere partito come comprimario, ha letteralmente conquistato un ruolo da inamovibile con la maglia del lusitani, mettendo in mostra qualità da rifinitore.

Ben 3 assist nelle ultime due gare per Gonçalves che è in grande ascesa tanto che potrebbe presto ricevere una convocazione in nazionale. In passato era stato anche blindato da una maxi clausola rescissoria da 35 milioni, prima del rinnovo contrattuale che lo ha portato a sottoscrivere un accordo fino al 2025. Il Benfica lo sta riscoprendo in queste settimane e il prezzo è in ascesa, ma non è da escludere che con una 15ina di milioni e l’ausilio di Mendes la Juve possa farci un pensierino.