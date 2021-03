Calciomercato Juventus e Inter, Aguero sfuma | Resta in Premier

La Juventus e Inter potrebbero vedere sfumato il colpo Aguero: su di lui c’è forte l’interesse del Chelsea

Juventus e Inter sono alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo, visto che a gennaio hanno preferito non operare sul mercato. L’idea è quella di acquistare un centravanti di esperienza e di livello, visto che Pirlo e Conte non possono usufruire di un vice Morata e Lukaku, costretti a fare i salti mortali anche quando non sono al meglio delle loro possibilità. Uno dei nomi nel mirino è Sergio Aguero, attaccante del Manchester City in scadenza di contratto.

Juventus e Inter, sfuma Aguero

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail‘, Sergio Aguero lascerà il Manchester City a parametro zero e alcuni top club si sono già mossi per ingaggiarlo. Il Barcellona, per riunirlo con Messi come nella selezione argentina, ma soprattutto il Chelsea. I Blues hanno superato gli ottavi di Champions grazie alla doppia vittoria con l’Atletico Madrid. ‘El Kun‘ potrebbe quindi restare in Inghilterra dopo la lunga esperienza con la maglia dei Cityzens.

Per Juventus e Inter si tratterebbe di un’occasione sfumata. Nonostante Aguero stia disputando la peggior stagione della sua carriera, infatti, sarebbe ancora in grado di dare una grossa mano alla propria squadra