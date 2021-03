Calciomercato Roma, UFFICIALE il rinnovo | Accordo fino al 2024!

Calciomercato Roma, il giovanissimo Filippo Tripi rinnova con la società giallorossa sino al 2024: c’è l’annuncio ufficiale del club capitolino

Buone notizie in casa giallorossa: il giovanissimo Filippo Tripi ha rinnovato con la Roma sino al 2024. A comunicarlo è proprio il club capitolino, attraverso il proprio sito ufficiale: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Filippo Tripi ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista, nato a Roma il 6 gennaio del 2002, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso nella stagione 2011-12. Nel mese di novembre ha fatto il suo esordio in Prima Squadra nel match di Europa League in casa del Cluj. In questa stagione con la Primavera ha giocato 16 partite segnando due reti”.