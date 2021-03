Il Milan si arrende al Manchester United che, trascinato da Pogba, accede ai quarti di finale di Europa League

Il Milan va vicino all’impresa negli ottavi di finale di Europa League, ma alla fine si arrende al Manchester United che vince 1-0 a San Siro grazie al gol di Paul Pogba. Reduce dall’ottimo pareggio dell’andata all’Old Trafford, i rossoneri giocano un primo tempo di grande personalità e coraggio, non rischiando quasi mai contro gli inglesi.

Milan-Manchester United 0-1 | Tabellino marcatori

La ripresa cambia le carte in tavola con l’ingresso in campo di Pogba che dopo appena 3 minuti dall’inizio del secondo tempo trafigge Donnarumma dopo un parapiglia in area di rigore, portando in vantaggio i Red Devils. Un gol che demoralizza il Milan che non riesce a rendersi pericoloso. Pioli manda in campo Ibrahimovic che quasi non trova il gol dell’ex su un sontuoso colpo di testa, ma l’estremo difensore dello United respinge in calcio d’angolo. La stanchezza condanna i rossoneri che non riescono a trovare la giocata giusta per andare ai supplementari. Il Manchester United accede ai quarti di finale, il Milan abbandona il sogno europeo.

Tabellino marcatori:

MILAN-MANCHESTER UNITED 0-1

48′ Pogba