La Juventus non trova ancora l’accordo con Dybala che si candida a lasciare il club bianconero a fine stagione: parallelamente situazione simile per un suo connazionale in Francia che apre nuovi scenari

In casa Juventus i rumors di mercato si fanno sempre più concreti. Non solo le voci sul possibile addio di Cristiano Ronaldo a fine stagione, con un presunto ritorno al Real Madrid, in bilico anche il futuro di Paulo Dybala. L’argentino non ha ancora trovato l’accordo con la Juve per il rinnovo e sta sicuramente vivendo la stagione più complicata da quando veste bianconero, complici una serie di infortuni che non gli hanno permesso quasi mai di essere in campo.

Un giocatore del talento di Dybala avrebbe potuto rendere diverso il destino della Juventus in Champions League e questo rimane un grande rammarico per il calciatore. Nelle ultime ore filtra la richiesta di inserimento di una clausola rescissoria che frena ulteriormente l’accordo tra le parti. In diretta su ‘Juventibus’, Romeo Agresti ha parlato del futuro della ‘Joya’: “Dybala non è più nei piani della società già da un pò di tempo e lo dimostra la trattativa istaurata con il Manchester United nell’estate del 2019. Dopo aver risolto la questione dei diritti d’immagine credo che Dybala sarà sul mercato anche nella prossima sessione estiva. La Juventus potrebbe puntare ad una plusvalenza, provando uno scambio stile Pjanic-Arthur.

Calciomercato Juventus, idea dal Psg | Possibile scambio Dybala-Icardi

Parallelamente appare simile la questione tra il Psg e Mauro Icardi. Il club parigino aprirebbe alla cessione dell’ex Inter, nonostante il buon rendimento sotto la gestione Pochettino. Sembra, però, che i francesi preferiscano puntare su Moise Kean che si sta mettendo in mostra contro ogni aspettativa. Non è escluso, quindi, un possibile scambio tra i due argentini sull’asse Torino-Parigi. Dybala ha bisogno di cambiare area e il Psg potrebbe rappresentare l’ambiente giusto per ripartire. Icardi conosce molto bene il campionato italiano ed è stato nei piani della Juventus anche in passato. I prossimi mesi saranno decisivi nel futuro dei due attaccanti.