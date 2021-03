La Juventus pianifica il mercato estivo ed è pronta a rivoluzionare il reparto offensivo: i giornalisti Momblano ed Agresti danno per presa una decisione su Dybala

La Juventus si prepara a vivere un’estate da assoluta protagonista. La dirigenza vuole colmare le lacune che si sono manifestate in questa stagione, fornendo a mister Pirlo una rosa completa e competitiva in ogni reparto. La sensazione è che possa prender piede una mini-rivoluzione, a partire dall’attacco: la dirigenza potrebbe cedere pezzi importanti per poi direzionare altrove le risorse.

Calciomercato Juventus, Momblano su Dybala

Tra i giocatori in dubbio figura sicuramente Paulo Dybala. L’argentino – protagonista di una stagione sfortunata – è riuscito a scendere in campo appena in undici occasioni in Serie A, segnando due gol. L’attaccante – che ha un contratto in scadenza nel 2022 – ha sempre dichiarato il suo amore per la Juventus, ma non sarebbe nel progetto tecnico del club: “Dybala non è nei piani già da un po’, lo dimostra la trattativa instaurata con il Manchester United già nell’estate del 2019″, afferma Luca Momblano a ‘juventibus.com’.

Il giornalista – al quale si accoda il collega Romeo Agresti – ha poi aggiunto: “La Juventus considererà il giocatore sul mercato anche nella prossima sessione estiva, soprattutto dopo aver risolto la questione sui diritti d’immagine che hanno ostacolato in passato la cessione della Joya. Potrebbe essere instaurata una trattativa in stile Pjanic-Arthur per fare plusvalenza“. Quest’ultima frase riporta in auge Mauro Icardi, vecchio pupillo della Juventus in rotta con il PSG.

Calciomercato, scambio Dybala-Icardi

Icardi ha trovato nuova linfa con l’arrivo di Pochettino nel club francese, ma sarebbe nella lista dei partenti: “Il Psg ha aperto ad una cessione di Mauro Icardi, nonostante dopo l’arrivo di Pochettino il giocatore si sia sentito più parte del progetto di quanto non lo fosse con Tuchel”. L’argentino ha avuto il suo picco tra gennaio e febbraio, quando ha realizzato tre gol e quattro assist in sette partite. Ora è fermo da quattro, ma il suo talento è fuori discussione.

Il giocatore potrebbe rientrare nell’ottica di uno scambio con Dybala: “Interessante capire cosa ne sarà di Icardi nel gioco degli scambi e delle plusvalenze”, chiude Momblano. Le prossime settimane aiuteranno a fare chiarezza, ma alla base vi è una certezza: la Juventus prepara una rivoluzione in attacco per la prossima stagione.