Momento sfortunato in casa Milan che perde l’ennesimo giocatore per infortunio: programmata l’operazione. Guaio serio per mister Pioli che non avrà un titolare

Il Milan deve fare i conti con l’ennesimo infortunio. Mister Stefano Pioli non ha a disposizione per il match contro il Manchester United diversi giocatori: gli accertamenti a cui si sono sottoposti in giornata hanno però fornito maggiori dettagli sull’entità degli problemi. Piove sul bagnato in casa rossonera, visto che la squadra dovrà fare a meno di un titolare, costretto addirittura all’operazione.

Milan, infortunio per Calabria

Come riportato da ‘calciomercato.it’, infatti, il Milan dovrà fare a meno di Davide Calabria per i prossimi impegni. Il terzino destro – in seguito ad un trauma al ginocchio destro rimediato a Manchester – ha riportato una lesione del menisco mediale che necessita di intervento artroscopico. Il giocatore sarà operato domani, venerdì 19 marzo. Notizie più positive da Romagnoli, che ha riportato una lesione di primo grado del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro nell’allenamento di ieri.

In Europa League mister Pioli non ha neanche Rebic, Mandzukic e Leao. Il primo ha accusato un riacutizzarsi dell’infiammazione del muscolo otturatore esterno dell’anca destra, problema di cui ha già sofferto nelle ultime settimane. Il portoghese, invece, non sarà a disposizione per una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Mario Mandzukic, infine, sta proseguendo la riabilitazione.