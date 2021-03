La fidanzata di Cristiano Ronaldo ha deciso il suo futuro e questo inciderà anche su quello del portoghese che è ad un bivio

Dal fischio finale della gara di Champions League tra Juventus e Porto, il futuro di Cristiano Ronaldo è diventato sempre più incerto e colmo di punti interrogativi. Il contratto del portoghese scade nel 2022 ma questa potrebbe essere l’ultima stagione con la maglia bianconera. Da qualche giorno filtrano notizie su un possibile clamoroso ritorno di Ronaldo al Real Madrid. Le voci vengono confermate anche da ‘defensacentral.com’ che ha riportato delle dichiarazioni della compagna del centravanti juventino, Georgina Rodriguez.

La fidanzata di Ronaldo si muove spesso verso Madrid per motivi di lavoro e il suo sogno sarebbe quello di tornarci. Attualmente vive a Torino con i figli, ma la sua voglia di tornare in Spagna per poter stare vicina alla famiglia e consolidarsi lavorativamente potrebbero risultare fattore decisivi nella decisione di CR7. Sembra che proprio la stessa Georgina abbia chiesto a Ronaldo di fare tutto il possibile per tornare a Madrid, quella che in fin dei conti è stata la casa del portoghese per moltissimi anni.

Calciomercato Juventus, Georgina vuole tornare in Spagna

Florentino Perez è a conoscenza della situazione che circonda il 5 volte Pallone d’Oro e sarebbe ben felice di accoglierlo nuovamente al Real. Certamente l’età è un fattore da considerare in un’eventuale trattativa, ma è probabile che se Ronaldo decidesse di tornare al Real, probabilmente chiuderebbe lì la sua carriera. Anche il Psg non distoglie l’interesse dal portoghese e lo considera il primo obiettivo qualora Kylian Mbappé dovesse lasciare il club francese a fine stagione, magari per accasarsi proprio al Real Madrid che da tempo lo insegue.

Il futuro di Cristiano Ronaldo è molto incerto: potrebbe rispettare il suo contratto e proseguire con la Juventus almeno per un altro anno, ma la spinta di Georgina potrebbe farlo vacillare e convincerlo a tornare in Spagna per provare a rialzare la Champions League con i blancos. Anche la pista parigina rimane calda e dipenderà molto dal futuro di Mbappé.