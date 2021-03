Manca ancora molto alla riapertura del calciomercato estivo ma, per Juventus e Milan, sarebbero in arrivo novità importanti per un obiettivo in difesa da tempo nel mirino di Paratici e Maldini: c’è il rilancio

Un duello sul campo che si protrarrà anche in sede di calciomercato, dal prossimo giugno. Juventus e Milan si stanno già guardando intorno per rinforzare le rispettive rose in ottica futura, con una possibile beffa dietro l’angolo per un ormai noto obiettivo. Arriva il rilancio per il forte difensore: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, un giovane per il futuro | Il nuovo Higuain

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan e Inter, incanta in Europa | Colpo per l’attacco

Calciomercato Juventus e Milan, rilancio e ‘scippo’ in difesa

Secondo quanto riporta ‘Todofichajes.com’, il Manchester United sarebbe convinto di effettuare un rilancio per Nikola Milenkovic. I ‘Red Devils’ perderanno Bailly e Jones e sono dunque a caccia di due difensori di primissimo livello.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Se da un lato restano vive e favorite le candidature di Ramos e Koundè, il nome del serbo in forza alla Fiorentina rimane un profilo che piace non poco alla società inglese. Milenkovic, in scadenza nel 2022 e ancora lontano dal rinnovo con la Fiorentina di Commisso.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super colpo a zero | Beffa bianconera

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, il big saluta | Erede dalla Spagna!

Il 23enne di Belgrado ha una valutazione di 40 milioni di euro che lo United sarebbe anche disposto ad assecondare, superando di fatto Juventus e Milan, da tempo sulle sue tracce per rinforzare la retroguardia.