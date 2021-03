Calciomercato Inter, offerta shock per Lukaku | Lo vuole Tuchel

L’Inter potrebbe perdere Romelu Lukaku la prossima estate: su di lui c’è forte il Chelsea, offerta clamorosa

Erling Haaland si è affermato come uno dei migliori centravanti d’Europa con la maglia del Borussia Dortmund. Verosimilmente la prossima estate lascerà il club giallonero, anche perché tante sono le società che vorrebbero mettere le mani su di lui. Su tutte il Real Madrid, che pare abbia superato la concorrenza della Juventus e del Chelsea. Proprio i Blues sono alla ricerca di un attaccante dopo aver visto sfumato il loro obiettivo numero uno e il prescelto potrebbe essere Romelu Lukaku.

Inter, il Chelsea vuole Lukaku

Il Chelsea per rinforzare l’attacco di Thomas Tuchel potrebbe gettarsi su Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha già vestito la maglia dei Blues negli anni scorsi. Timo Werner non rientra nei piani del manager tedesco e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare proprio a Lukaku. L’ex Lipsia è valutato sui 62 milioni di euro, a cui verrebbero aggiunti ben 55 milioni di euro. Un’operazione di portata economica clamorosa, da ben 117 milioni totali tra cash e scambio. L’Inter sta vivendo diversi problemi economici, che potrebbero portare Suning a cedere una parte delle quote della società, o comunque alcuni pezzi pregiati.