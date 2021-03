Il calciomercato bianconero, in vista di giugno, può vedere il ritorno di fiamma del top club per il grande obiettivo di Paratici: ipotesi scambio

La sfida con il Benevento domani pomeriggio all’Allianz Stadium per tentare di rimanere in scia dell’Inter. La Juventus, però, è già pronta a programmare la stagione che verrà e si guarda intorno in ottica calciomercato. In tal senso, la dirigenza torinese rischia la clamorosa beffa per uno degli obiettivi a lungo inseguiti negli ultimi mesi: spunta lo scambio.

Calciomercato Juventus, rilancio per Zaniolo: i dettagli

Non è un mistero che Nicolò Zaniolo sia da mesi uno dei nomi maggiormente accostati al mercato della Juventus. Il fantasista della Roma, al momento out per infortunio, continua tuttavia ad avere diversi club oltre a quello bianconero sulle sue tracce.

Il 21enne di Massa ritorna prepotentemente nelle mire del Chelsea di Abramovich, pronto a farsi avanti con una proposta di scambio per convincere la Roma. Sul piatto il cartellino di Pulisic, accostato anche alla Juventus e che quindi potrebbe essere proposto alla società giallorossa.

Il rischio di una doppia beffa per la ‘Vecchia Signora’, dunque, è dietro l’angolo. Il nodo per la Roma resta l’ingaggio del talento statunitense che guadagna quasi 10 milioni di euro a stagione, cifra eccessiva per le casse del club di Friedkin.