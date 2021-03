La Juventus in estate potrebbe dire addio ad Alvaro Morata, rispedendolo all’Atletico Madrid: ritorno di fiamma per un altro bomber

Continua la rincorsa al primo posto della Juventus. Dopo l’uscita dalla Champions League i bianconeri punteranno inevitabilmente tutto sulla rincorsa scudetto, anche l’Inter capolista dista ancora dieci punti. Nel frattempo la società juventina è già al lavoro per capire quali saranno i giocatori su cui puntare o meno.

Uno dei profili in bilico sembrerebbe essere quello di Alvaro Morata. Fino ad ora la stagione dello spagnolo ha subito alti e bassi, collezionando 33 presenze tra campionato e coppe, e mettendo a segno 16 gol e 11 assist. Numeri comunque importanti, ma che da qui alla fine della stagione dovranno essere riconfermati. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, Luis Suarez starebbe valutando di lasciare l’Atletico Madrid, e per la prossima stagione potrebbe tornare proprio Alvaro Morata, qualora non convincesse la Juventus a riscattarlo. Così i bianconeri tornerebbero su un attaccante che interessa da tempo.

Calciomercato Juventus, addio Morata: si torna su Icardi

La Juventus potrebbe lasciar partire Alvaro Morata in estate. Infatti lo spagnolo dovrà conquistarsi la piena fiducia dei bianconeri da qui a fine stagione per far sì che la società juventina proceda al riscatto del cartellino dall’Atletico Madrid. In caso contrario la Juventus tornerà sul mercato a cercare un attaccante, e il profilo messo nel mirino potrebbe essere nuovamente quello di Mauro Icardi.

Il PSG ha acquistato il bomber argentino a titolo definitivo dall’Inter lo scorso anno per 50 milioni di euro più 8 di bonus, dopo un anno di prestito. Nell’affare ci sarebbe anche una clausola che in caso di cessione dell’attaccante in Italia entro maggio 2021, ai nerazzurri andranno altri 15 milioni di euro. Dunque il prezzo per il trasferimento di Icardi dovrebbe aggirarsi intorno ai 55 milioni di euro, ma sarà difficile strapparlo a Pochettino, che da quando è arrivato lo vede nuovamente come un titolarissimo del PSG.