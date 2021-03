Le big di Serie A potrebbero cambiare allenatore: tra i più corteggiati sul calciomercato c’è Allegri, pronto a sposare un progetto ambizioso

La Serie A è arrivata ad un momento chiave della stagione. Le squadre sono concentrate sul campo alla ricerca di punti fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. Il campionato è ancora tutto da decidere, ma la bagarre più accesa è quella per il quarto posto, con quattro squadre raccolte in sei punti. Decisiva – in tal senso – potrebbe essere Roma-Napoli, sfida in programma domenica 21 marzo alle 20:45.

Calciomercato, due big di Serie A su Allegri

I due club si preparano a fronteggiarsi sul campo, ma anche sul mercato. Entrambe le proprietà hanno messo in discussione le rispettive guide tecniche e puntato mister Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Più critica la situazione in casa Napoli: i rapporti tra Gattuso e la società non sono ottimali e l’allenatore non sente la giusta fiducia, nonostante il buon trend dell’ultimo periodo. I partenopei hanno vinto tre delle ultime quattro gare, compreso lo scontro diretto contro il Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio dalla Premier | Inter nei guai

Va, però, meglio a Paulo Fonseca, con la Roma unica italiana ancora in corsa in Europa. I giallorossi hanno brillantemente superato lo Shakhtar e affronteranno l’Ajax ai quarti di finale di Europa League. Il cammino in campionato lascia però qualche perplessità: i capitolini sono sesti in classifica, ma non hanno mai vinto uno scontro diretto con le big della Serie A.

Calciomercato, la scelta di Allegri

Fonseca è in discussione anche per il rapporto con lo spogliatoio e il caso Dzeko. Ecco perché Roma e Napoli potrebbero cambiare guida tecnica a giugno e la prima scelta sarebbe Allegri. Il mister, però, sembra avere già le idee chiare: difficilmente accetterà di approdare al Napoli, ma potrebbe propendere per la sponda giallorossa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, offerta per Lukaku | 117 milioni

La discriminante è una questione di ambizione e prospettive con la nuova proprietà giallorossa: la Roma punta a tornare protagonista in Europa e a competere per lo scudetto già dalla prossima stagione. Obiettivi che potrebbero convincere Allegri a mettersi al timone di una squadra che ha voglia di tornare a vincere un trofeo.