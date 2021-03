L’Inter pianifica il mercato e si prepara per arricchire il reparto offensivo a disposizione di Conte: pronta la sfida a Juventus e Milan per un attaccante di proprietà del Sassuolo

L’Inter ha il destino di questo campionato nelle proprie mani. La squadra di Conte guarda tutti dall’alto verso il basso in classifica ed è la favorita per la vittoria dello scudetto. I nerazzurri hanno nove punti di vantaggio sul Milan secondo, dieci sulla Juventus, che deve però recuperare una partita. Il solco è segnato e così la dirigenza si sta già attrezzando per la prossima stagione. Si vuole rimanere protagonisti, e per farlo bisogna operare scelte di mercato ponderate e sicure.

Calciomercato Inter, sfida a Juventus e Milan

L’Inter proverà a rinnovare la rosa a disposizione di Conte con innesti mirati. Nel mirino del club c’è un attaccante che possa garantire alternanza a Lukaku e Lautaro, insostituibili in questa stagione per il mister. L’idea è quella di puntare su un giocatore che conosca già la Serie A e l’ultima suggestione porta al nome di Gianluca Scamacca. Il bomber – in forza al Genoa, ma in prestito dal Sassuolo – è tornato protagonista nel weekend, siglando una doppietta decisiva che ha permesso al ‘Grifone’ di battere il Parma in rimonta.

Le sue qualità sono indiscutibili: quattro gol e un assist per lui in campionato, e gli occhi anche di Juventus e Milan che lo seguono da vicino. La ‘Vecchia Signora’ aveva provato un assalto già a gennaio, complice il buon rapporto con il Sassuolo, ma il giocatore è rimasto a Genova. Il suo futuro si deciderà a giugno, con l’Inter pronta a dar battaglia alle concorrenti con un’offerta importante.

Calciomercato Inter, l’offerta al Sassuolo per Scamacca

L’Inter sfida Juventus e Milan per Scamacca, valutato 25 milioni dal Sassuolo. L’idea dei nerazzurri è smorzare la richiesta dei neroverdi inserendo una contropartita nell’affare, ovvero il cartellino di Sebastiano Esposito. L’attaccante – classe 2002 – è in prestito al Venezia, squadra con la quale ha trovato il suo primo gol in Serie B contro il Monza, con una splendida esecuzione.

Esposito è valutato 13 milioni: per Scamacca l’Inter è pronta a mettere sul piatto il suo giovane talento più 8 milioni cash. Il Sassuolo ci riflette, consapevole che in estate si potrà scatenare una vera e propria asta per l’attaccante