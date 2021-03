La Juventus riflette sul mercato e valuta possibili cessioni: Bentancur rischia il posto a centrocampo e la dirigenza pensa ad uno scambio alla pari con il Milan

La Juventus pensa ad onorare il finale di campionato per cercare di rimanere in corsa per lo scudetto il più a lungo possibile. L’uscita anzitempo dalla Champions League ha messo alcuni grilli nella testa della dirigenza e in estate si valuta una possibile rivoluzione. Tutti in discussione e possibili cambi anche a centrocampo, dove si pensa ad uno scambio di giocatori con il Milan.

Calciomercato Juventus, Bentancur si gioca il futuro

Alcuni calciatori si giocano la permanenza alla Juventus in queste ultime giornate. Tra questi c’è Rodrigo Bentancur, protagonista di 22 presenze in campionato, ma anche autore della clamorosa palla persa che ha compromesso il passaggio del turno contro il Porto nel doppio confronto di Champions League. L’uruguaiano ha un contratto in scadenza nel 2024 ed è valutato 50 milioni.

Bentancur si trova bene alla Juventus, ma sa di essere in discussione e farà di tutto per convincere la società delle sue qualità. Ancora a caccia del primo gol stagionale, ha messo però a segno tre assist, l’ultimo contro lo Spezia prima dello stop a causa della positività al Coronavirus. L’uruguaiano è guarito e pronto alla rincorsa: la Juventus – in alternativa – ha già il nome per il sostituto.

Calciomercato Juventus, scambio con il Milan

La Juventus pensa a Sandro Tonali per il futuro. La dirigenza bianconera avrebbe offerto al Milan il cartellino di Bentancur per avere in cambio quello dell’ex Brescia. Un affare alla pari, con entrambi i giocatori valutati 50 milioni. Di tre anni più giovane dell’uruguaiano, il classe 2000 ha giocato 20 volte in Serie A con i rossoneri senza trovare gol o assist. Il regista – che ha caratteristiche più da incontrista – è nel giro della Nazionale italiana, dato tenuto molto in considerazione dalla Vecchia Signora.

Il finale di stagione sarà decisivo per capire se la Juventus proporrà uno scambio alla pari Tonali-Bentancur. Da capire, eventualmente, anche la volontà del Milan, che crede molto nel giocatore, il quale – dal canto suo – non ha mai nascosto la sua fede rossonera.