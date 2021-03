Il calciomercato estivo di Juventus e Milan potrebbe veder sfumare un doppio colpo: il club di Serie A prepara la beffa a Pirlo e Pioli

Benevento e Fiorentina i prossimi ostacoli di Juventus e Milan per tentare di restare in scia all’Inter capolista. Dal calcio giocato al calciomercato, bianconeri e rossoneri rischiano di veder svanire una doppia pista per la prossima sessione estiva: il club di Serie A è pronto al sorpasso.

Calciomercato Juventus e Milan, beffa in Serie A: i nomi

Mancano ancora diverse giornate alla chiusura della stagione in corso ma i club di Serie A si stanno già concentrando sulla prossima annata. Il calciomercato estivo di Juventus e Milan potrebbe, tuttavia, registrare lo sfumare di due obiettivi da tempo sul taccuino di Paratici e Maldini. Si tratta di Dani Olmo, in primis.

Il trequartista protagonista con il Lipsia, accostato a più riprese a bianconeri e soprattutto rossoneri, è uno dei nomi caldi per la Roma. Ma non solo, oltre a Olmo dal Lipsia potrebbe arrivare il tecnico dei tedeschi: Julian Nagelsmann.

Il tecnico 33enne non ha nascosto in passato la possibilità di allenare in Italia, con Juventus e Milan alla finestra. A spuntarla però potrebbe essere la Roma, pronta a rilanciarsi con un nuovo progetto tecnico e l’addio di Fonseca al termine della stagione.