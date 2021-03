La Juventus pensa al mercato in uscita: alcuni giocatori sono in scadenza e c’è chi riflette sull’addio rimanendo però in Serie A, al Parma

La Juventus pensa alla prossima stagione e pianifica le mosse di mercato. Mentre la squadra lavora sul campo per preparare al meglio le ultime giornate di campionato, la dirigenza è alle prese con i rinnovi di alcuni giocatori che vanno in scadenza a giugno. Diverse situazioni potrebbero complicarsi, anche perché c’è anche chi riflette sull’addio.

Calciomercato Juventus, addio e ritorno al Parma

Tra i giocatori in scadenza figura anche Gianluigi Buffon, rientrato ormai da due stagioni alla Juventus dopo la breve esperienza al PSG e in scadenza a giugno 2021 con i bianconeri. Il Campione del Mondo si sta alternando con Szczesny tra i pali, ma ha visto anche quest’anno sfumare il sogno di alzare al cielo la Coppa dei Campioni. Protagonista di 10 presenze in stagione – cinque in Serie A – il portiere sta valutando l’addio.

Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, infatti, Buffon non è intenzionato a rinnovare il suo contratto con la Juventus. Nella testa del portiere non c’è però l’addio, bensì la voglia di continuare a giocare in un’altra squadra. La prescelta sarebbe il Parma, società con la quale l’estremo difensore ha esordito in Serie A nel lontano 1995.

Calciomercato Juventus, Buffon ha le idee chiare

L’idea di Buffon è quella di giocare un altro anno (fino al 2022) al Parma, club che potrebbe garantirgli anche la titolarità. Condizione necessaria, però, è la permanenza dei crociati nel massimo campionato. L’eventuale salvezza dell’undici di D’Aversa darebbe la priorità agli emiliani sul portiere, che sta continuando a trattare il rinnovo con la Juventus.

La Juventus – riferisce sempre il portale spagnolo – conosce le intenzioni e sta facendo tutto il possibile per convincere Buffon a restare, anche per il rapporto di stime tra le parti. I piani del calciatore, però, sembrano abbastanza chiari. Bisognerà vedere la forza di convinzione di Paratici.