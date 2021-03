Il calciomercato estivo della Juventus potrebbe vedere il clamoroso addio di Cristiano Ronaldo: volontà chiara, ecco cosa manca

Oltre al campo, in casa bianconera tiene già banco con largo anticipo il tema che potrebbe infiammare il prossimo calciomercato estivo: il futuro di Cristiano Ronaldo. L’asso lusitano, in scadenza nel giugno 2022 con la ‘Vecchia Signora’, avrebbe già deciso la sua prossima squadra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ipotesi di scambio alla pari col Milan! Cifre e dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il Psg ‘molla’ Ronaldo | Rinnovo monstre per il big!

Calciomercato, addio Ronaldo: la Juventus ha deciso

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di lasciare la Juventus. Un processo portato avanti da tempo e accelerato dall’ultima eliminazione europea per mano del Porto. L’asso portoghese sarebbe disposto a perdere anche un bel pò di soldi pur di cambiare aria e fare ritorno al Real Madrid. Le voci provenienti dalla città spagnola, infatti, sarebbero partite proprio dall’entourage di CR7 che da tempo sonda il terreno per una seconda avventura con le ‘Merengues’. Vi sarebbero infatti nuovi contatti tra la dirigenza dei ‘Blancos’ e l’agente di Cristiano, Jorge Mendes.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Perez ha in mente un colpo stratosferico e le possibili difficoltà ad arrivare a Mbappè, dirotterebbero le attenzioni sul colpaccio ‘low cost’ chiamato Cristiano Ronaldo. L’attaccante, inoltre, avrebbe già saputo che il suo ritorno sarebbe gradito ai senatori dello spogliatoio del Real Madrid, con il 35enne portoghese che pur di fare ritorno in Spagna, affronterebbe una tassazione più rigida rispetto all’Italia ed un taglio, necessario, del ricchissimo stipendio (30 milioni annui) percepito a Torino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpaccio dalla Premier | Inter nei guai!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, salta ancora il rinnovo dell’ex | Pronto al ritorno

La palla passa quindi a Jorge Mendes (che ha già parlato in passato anche con United e Psg) e Perez che, se vorrà, troverà la strada spianata per l’acquisto di CR7. La Juventus dal suo canto non si sbilancia e attende novità: con la giusta offerta, però, il portoghese saluterà facendo risparmiare quasi 100 milioni (tra ingaggio e cartellino) al club di Agnelli.