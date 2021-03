Il Napoli continua a collezionare punti preziosi in ottica qualificazione alla prossima Champions: superato 0-2 la Roma all’Olimpico

Altri tre punti preziosi per il Napoli che superano 0-2 la Roma all’Olimpico grazie alla doppietta di Dries Mertens. Giallorossi battuti: seconda sconfitta consecutiva per la compagine guidata da Fonseca. Un’altra prestazione da dimenticare per la Roma, che non riescono a recuperare le energie dopo la vittoriosa trasferta di Europa League in Ucraina. Ottima, invece, la prova degli azzurri che continuano a cullare il sogno Champions per puntare alla qualificazione del prossimo anno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ipotesi di scambio alla pari col Milan! Cifre e dettagli

Roma-Napoli 0-2, il tabellino del match

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini (83′ Kumbulla), Diawara (67′ Villar), Spinazzola; Pedro (67′ Perez), El Shaarawy; Dzeko (67′ Mayoral).

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Reynolds, Fazio, Calafiori, Pastore.

All.: Paulo Fonseca

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic (86′ Manolas), Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano (73′ Lozano), Zielinski (73′ Elmas), Insigne (86′ Bakayoko); Mertens (66′ Osimhen).

A disp.: Meret, Contini, Cioffi, Zedadka, Costanzo.

All.: Gennaro Gattuso

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Peretti – Paganessi

IV Uomo: Ayroldi

Var: Di Paolo

AVar: Cecconi

Marcatori: 26′, 34′ Mertens

NOTE Ammoniti: 26′ Ibanez, 46′ Mancini, 49′ Zielinski, 59′ Diawara, 63′ El Shaarawy, 78′ Ospina, 85′ Villar, 91′ Osimhen

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il Psg ‘molla’ Ronaldo | Rinnovo monstre per il big!

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 65*, Milan 59, Juventus* 55, Atalanta 55, Napoli* 53, Roma 50, Lazio* 49, Sassuolo 39*, Verona 38, Sampdoria 35, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 31, Fiorentina 29, Spezia 29, Benevento 29, Torino* 23, Cagliari 22, Parma 19, Crotone 15

* una partita in meno