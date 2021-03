Calciomercato Atalanta, futuro Colley | La decisione del Verona

Il Verona ha acquistato Colley dall’Atalanta la scorsa estate: emergono novità sul futuro dell’ala sinistra oggi in prestito nella squadra di Juric

Il Verona sta disputando un’ottima stagione nonostante le vendite dei gioielli di Ivan Juric. Il merito è di un progetto che sta andando avanti con giocatori molto giovani, in grado di affermarsi nel sistema di gioco del tecnico croato. Il club scaligero ha puntato la scorsa estate su Ebrima Colley, uno degli ultimi talenti prodotti dal settore giovanile dell’Atalanta, oggi alle prese con un infortunio molto fastidioso.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, toni alti dopo il Benevento: la ricostruzione | Confronto Agnelli-Pirlo

Verona, deciso il futuro di Colley

Emergono delle novità sul futuro di Ebrima Colley. Secondo le informazioni raccolte da CalciomercatoNews.com, il gambiano resterà al Verona. Il club scaligero ha prelevato il giocatore dall’Atalanta la scorsa estate in prestito per 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 9. Alla fine della stagione verosimilmente si stabilirà se riscattare l’attaccante, oppure prolungare il prestito di un altro anno. Anche perché Colley è alle prese con una distrazione del ginocchio destro con interessamento del collaterale mediale e il suo rientro è previsto per il mese di aprile. Prima dei problemi fisici, Juric gli aveva concesso molto spazio, trovando anche il gol contro la Roma all’Olimpico.