Juventus, alta tensione nello spogliatoio dopo il KO | Agnelli vede Pirlo

La Juventus ieri ha vissuto una giornata decisamente storta che potrebbe pregiudicare la corsa scudetto dei bianconeri. Dopo la partita, ci sarebbe stato un confronto tra Andrea Agnelli e Andrea Pirlo

La Juventus ieri aveva un’importante occasione per avvicinarsi all’Inter, in attesa del recupero contro il Sassuolo. I bianconeri, invece, sono inciampati in una clamorosa sconfitta contro il Benevento che rende sempre più difficili le ambizioni della Vecchia Signora in ottica scudetto. Un KO che lascia inevitabilmente degli strascichi anche a livello tecnico e societario.

La rosa bianconera, infatti, potrebbe essere profondamente ristrutturata al termine della stagione. Diversi nomi potrebbero lasciare Torino e altri entrare a far parte del progetto bianconero. In attesa di conoscere il futuro dei torinesi, la situazione attuale appare sempre più difficile da gestire. Secondo le ultime ricostruzioni, dopo la partita i toni si sarebbero notevolmente alzati. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo e lo scenario riguardante anche la panchina di Andrea Pirlo.

Juventus, toni accesi nello spogliatoio dopo la partita contro il Benevento. Confronto Agnelli-Pirlo

Il gol di Gaich e lo 0-1 finale subito per mano del Benevento ha avuto inevitabilmente degli strascichi anche nello spogliatoio bianconero nell’immediato post-partita. Secondo la ricostruzione de ‘La Stampa’, dopo la partita i toni sarebbero stati particolarmente alti nello spogliatoio della Juventus. Secondo quanto riferito, il livello di tensione sarebbe stato decisamente elevato e avrebbe portato a duri confronti tra i bianconeri.

Inoltre, ci sarebbe stato anche un ulteriore confronto tra Andrea Agnelli e Andrea Pirlo. Attualmente, nonostante le tante conferme all’allenatore nell’ultimo periodo, il futuro di tutti pare in discussione. L’eliminazione in Champions League per mano del Porto e i continui alti e bassi in campionato pongono serie riflessioni sul futuro di molti interpreti in squadra e società. Insomma, ieri nel post-partita, la situazione è stata decisamente esplosiva, dopo una sconfitta che ha compromesso inevitabilmente la corsa al primo posto in classifica per i bianconeri in questa stagione.