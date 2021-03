In casa Inter si valutano i profili ideali per il prossimo calciomercato estivo: il talento seguito a lungo da Marotta può rompere con il tecnico

In casa Inter il focus è sempre sul campionato, con lo scudetto che si avvicina giornata dopo giornata. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e la prossima sessione estiva potrebbe vedere il ritorno di fiamma per il gioiello: il rapporto con l’allenatore sembra essersi incrinato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, sfida a Juve e Milan per il bomber | Scambio più cash

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, è fatta per Wijnaldum | C’è la firma, doppia beffa

Calciomercato Inter, tensione con Gasperini: ritorno di fiamma

Uno dei prossimi rinforzi per Antonio Conte, in vista della stagione che verrà, potrebbe arrivare da Bergamo. Il rapporto tra Ruslan Malinovskyi e Gian Piero Gasperini rischia di compromettersi, dopo l’ennesima sostituzione del gioiello ucraino.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Nonostante l’ottima prestazione contro il Verona, condita dalla rete del vantaggio su calcio di rigore, Gasperini non ha risparmiato il 27enne sostituendolo per l’ennesima volta a pochi minuti dalla fine. Ecco quindi che in vista di giugno, nonostante la lunga scadenza contrattuale, Malinovskyi potrebbe decidere di cambiare aria e accasarsi alla corte di Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, chiamata dalla Francia per Vidal | Ma c’è l’ostacolo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpaccio dalla Premier | Inter nei guai!

L’Inter lo segue con grande interesse sin dalla scorsa stagione. Il classe ’93 sembra dunque poco propenso a ricevere ancora a lungo i richiami dell’allenatore torinese: per circa 25 milioni, potrebbe salutare la ‘Dea’.