Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare il Milan: il trequartista potrebbe approdare in Turchia, ecco le sue parole

Paolo Maldini è alle prese con diversi rinnovi da mandare in porto per il futuro del Milan. Da Donnarumma a Ibrahimovic, passando per Hakan Calhanoglu. Anche il trequartista turco è in scadenza il prossimo giugno e non ha ancora trovato l’accordo per prolungare il contratto. Non è semplice trattare col suo agente, che chiede una cifra vicina ai 6 milioni di euro a stagione. E il futuro dell’ex Leverkusen potrebbe essere lontano da Milano.

Calhanoglu è stato convocato dalla Turchia per i prossimi impegni nelle qualificazioni mondiali. All’arrivo nell’aeroporto di Istanbul è stato accolto dai media turchi a cui ha risposto ad alcune domande: “Ho il tattoo del leone perché sono tifoso del Galatasaray da sempre. Se un giorno spero di giocarci? Perché no?“. Parole chiare, che svelano le intenzioni del trequartista per il futuro. Giocare per la squadra di cui è tifoso e, considerando il contratto in scadenza, chissà che non possa accadere proprio dall’anno prossimo. Dopotutto, il rinnovo col Milan non è ancora arrivato.