Il Manchester City potrebbe pescare dalla Serie A il prossimo rinforzo: l’obiettivo di mercato è anche nel mirino di Juventus ed Inter

La sessione estiva di calciomercato si avvicina e le grandi squadre europee iniziano a guardarsi intorno nel tentativo di anticipare qualche mossa strategica. Tra le squadre più attive è lecito aspettarsi il Manchester City, ancora in corsa in Champions League e leader indiscussa in Premier League. Mister Guardiola, però, non si accontenta e potrebbe limare la rosa con alcuni innesti.

Calciomercato, interesse dalla Premier per Gosens

Il Manchester City ha abituato i tifosi a sessioni di mercato milionarie, ma in estate è lecito aspettarsi nuove strategie. Le risorse – causa la crisi finanziaria legata al Coronavirus – sono limitate, ed è più credibile che il club deciderà di effettuare operazioni mirate e calcolate. Guardiola ha intravisto nel ruolo di terzino sinistro uno dei punti deboli della squadra, e lì si cercherà il primo rinforzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il presidente ha deciso | 80 milioni per il big

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, il City ha messo nel mirino Robin Gosens, protagonista dell’ennesima grande stagione con la maglia dell’Atalanta. Il tedesco – classe 1994 – ha un contratto in scadenza con la Dea nel 2022 e vanta numeri straordinari: nove gol e cinque assist in campionato e una rete prestigiosa anche in Champions League, contro il Liverpool.

Calciomercato, il City pressa Juventus ed Inter

Gosens potrebbe quindi approdare in Premier League, con il City che cerca un titolare per l’out di sinistra. Benjamin Mendy non ha infatti dimostrato una tenuta fisica soddisfacente e Oleksandr Zinchenko non si è rivelata una sostituzione all’altezza. Da qui l’idea di rinnovo con Gosens: una notizia che di certo non fa piacere ad Inter e Juventus che da tempo seguono il giocatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, riproposto il belga | Tentazione dalla Premier

La ‘Vecchia Signora’ aveva messo in cima della lista dei desideri il tedesco per rinforzare un reparto dove mister Pirlo – in assenza di Alex Sandro – ha dovuto spesso adattare Bernardeschi per mancanza di alternative. L’Inter – dal canto suo – non ha mai dato carta bianca a Perisic e Young e vorrebbe rinfrescare la fascia con un innesto di assoluto livello che formerebbe con Hakimi una coppia di esterni top. Entrambi i club, ora, dovranno fare i conti con il fascino della Premier League e la disponibilità economica del City. Una preoccupazione non da poco.