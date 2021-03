Il calciomercato bianconero prende forma con largo anticipo rispetto alla riapertura della sessione estiva: sogno dalla Spagna, già deciso il prezzo

Con la corsa scudetto che potrebbe essere stata compromessa dal clamoroso ko con il Benevento, in casa Juventus il pensiero vola già alla prossima stagione. A partire dal calciomercato estivo che potrebbe registrare l’approdo di un grande attaccante alla corte di Pirlo. Via libera dal presidente: servono 80 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, sogno da Madrid: sì alla cessione

Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, in casa Real Madrid sarebbe stata ormai presa una decisione sul futuro di uno dei pilastri di Zinedine Zidane. Si tratta di Karim Benzema, che non rinnoverà con il club spagnolo nonostante sia protagonista di una stagione stratosferica con 23 reti e 6 assist vincenti in 32 presenze complessive.

Florentino Perez ha intenzione di fare cassa con l’addio del bomber transalpino, all’alba dei 34 anni ed in scadenza tra poco più di un anno. Benzema, accostato anche al Milan e potrebbe quindi essere la grande occasione per la Juventus, a caccia di un attaccante di livello internazionale.

Perez per il francese chiede non meno di 80 milioni, approfittando del grande momento di forma dell’ex Lione. La palla passa al club bianconero, che segue da tempo Benzema e che proverà a racimolare un tesoretto per accontentare le imponenti richieste del presidente delle ‘Merengues’.