La Roma esce sconfitta dal big contro il Napoli e torna a traballare la panchina di Fonseca: interviene la dirigenza

Ennesimo big match perso dalla Roma. Infatti i giallorossi ieri sera sono stati surclassati dal Napoli perdendo per 0-2 con la doppietta di Dries Mertens. Le lacune evidenziate durante il match sono state molteplici, soprattutto in difesa e in porta, dove Pau Lopez ha una bella fetta di responsabilità sui gol. Questo ovviamente mette ancora sotto inquisizione i vari responsabili di questa stagione senza vittorie con le squadre dall’ottavo posto in classifica in su.

Ovviamente il maggiore responsabile di questi risultati non può che essere Paulo Fonseca, che continua a sentire la panchina sempre più bilico e lo spettro di Massimiliano Allegri sempre alle spalle. Dopo la sconfitta di ieri però la dirigenza giallorossa decide di non rimanere a guardare e di intervenire.

Calciomercato Roma, il KO col Napoli inguaia Fonseca: dirigenza a Trigoria

La Roma di Paulo Fonseca si conferma ancora una volta grande con le piccole e piccola con le grandi. La sconfitta di ieri sera contro il Napoli infatti conferma il trend negativo contro le prime otto della classifica di Serie A, e mette in difficoltà i giallorossi per la rincorsa al quarto posto.

Ovviamente il primo ad essere messo sul banco degli imputati è il tecnico Paulo Fonseca, il cui ruolo è sempre più in bilico. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il presidente Friedkin con il vice presidente e gli altri dirigenti si sono riuniti a Trigoria per esaminare la situazione e pensare al futuro. Probabilmente il tema principale sarà stato il destino del tecnico, ma anche dei giocatori su cui si pensa di non puntare più. Da una parte il tecnico portoghese avrà Tiago Pinto a sostenerlo, ma dall’altra il consulente Charles Gould propone nuovi profili. Per sostituirlo il preferito rimane Massimiliano Allegri, che ieri sera ha dichiarato di voler tornare ad allenare in estate, ma attenzione anche Julian Nagelsmann e Maurizio Sarri, due allenatori che comunque potrebbero interessare.