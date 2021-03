Ancora undici le giornate, recupero compreso, nelle quali la Juventus sarà impegnata in campionato: i pensieri, però, sono già rivolti alla prossima sessione estiva di calciomercato con un nome stellare nel mirino

Archiviata la batosta contro il Benevento, per la Juventus è già tempo di pensare al prossimo match contro il Torino per tornare alla vittoria. Dal campo al calciomercato, la società bianconera si guarda intorno in vista dei possibili colpi estivi: apertura dalla Spagna, torna d’attualità il top player già accostato alla ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, sì al colpaccio: “Destinazione possibile”

Sarà un’estate di cambiamenti quella che è pronta a vivere la Juventus. Dopo una stagione decisamente sotto le aspettative, sono diversi i nomi che circolano in orbita bianconera per rinforzare la rosa a disposizione di Pirlo. In tal senso, i colleghi di ‘El Chiringuito Tv’ hanno parlato della pista che porta a Torino per uno dei gioielli di Koeman destinati a lasciare Barcellona: Antoine Griezmann.

“Vedo Juventus e Manchester United come possibili destinazioni per Griezmann”, ha dichiarato il giornalista iberico Jose Alvarez. Un nome che, dunque, può tornare con forza in orbita bianconera dopo l’interessamento della scorsa estate. Griezmann nonostante la lunga scadenza con i catalani (2024), a 30 anni cambierà con ogni probabilità squadra la prossima estate.

Il club di Laporta chiederebbe non meno di 80 milioni per l’ex Atletico che in stagione ha siglato 14 reti con 11 assist vincenti in 40 presenze complessive.