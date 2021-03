Il Milan vede sfumare un obiettivo inseguito da tempo sul calciomercato: andrà ufficialmente a giocare in Germania

Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma sin da ora si iniziano a porre le basi per gli affari da mettere a segno tra circa tre mesi. In casa Milan si dovrà certamente rinforzare la difesa, e da tempo gli occhi di Paolo Maldini si sono posati sul difensore dello Strasburgo, Mohamed Simakan. I rossoneri però oggi dicono ufficialmente addio all’obiettivo classe 2000, perché arriva l’ufficialità del suo trasferimento. Infatti il centrale francese al termine della stagione si trasferirà al Lipsia di Julian Nagelsmann, l’annuncio è arrivato proprio in queste ore. Così il Milan dovrà cercare altrove un rinforzo in difesa, rinunciando definitivamente a un obiettivo inseguito a lungo.