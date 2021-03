Il centrocampista brasiliano del Porto, in orbita Milan, rinnova fino al 2025 il suo contratto con i ‘Dragoes’

Niente Otavio per il Milan. Il centrocampista brasiliano del Porto ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con i lusitani. Il super-colpo, a parametro zero, sognato da Paolo Maldini e dalla dirigenza rossonera, guadagnerà 3 milioni a stagione dal club che ha eliminato la Juventus agli ottavi di finale di Champions League. E, secondo quanto riferiscono i media locali, è il giocatore più pagato della rosa dell’ex Lazio e Inter Sergio Conceiçao.

Restano alla finestra, per il calciomercato, anche i nerazzurri e la Roma, che avevano pensato a lui come prospetto ‘gratis’ per rinforzare la propria squadra.