Tentazione in attacco dalla Premier League per l’Inter: riproposto il centravanti belga per rinforzare il reparto offensivo di Conte

L’Inter, capolista e sempre più decisa a riportare lo scudetto a Milano, si guarda anche intorno per la prossima sessione di mercato. Il prossimo step è cercare di superare i gironi e ritagliarsi uno spazio rilevante in Champions League. Per farlo serviranno degli innesti di valore e soprattutto profili che riescano a non far pesare le assenze dei titolari. In attacco i nerazzurri sono alla ricerca di un vice Lukaku che permetta alla squadra di Antonio Conte di non stravolgere il proprio gioco quando il belga è assente.

Sono diversi gli attaccanti che orbitano nel mercato nerazzurro, da Pavoletti a Gervinho, ma per fare il vero salto servirà un giocatore di caratura internazionale che possa ritagliarsi un ruolo di rilievo nella squadra milanese. Un nome che circola nelle ultime ore è quello di Divock Origi, connazionale di Lukaku e anche lui abituato al palcoscenico della Premier League. Con la maglia del Liverpool non è mai stato un titolare, ma ha sempre lasciato il segno quando contava, come nella fantastica rimonta contro il Barcellona o come quando realizzò il gol vittoria nella finale di Champions League contro il Tottenham che regalò la coppa dalle grandi orecchie ai Reds di Klopp.

Calciomercato Inter, Origi proposto ai nerazzurri | Marotta lo studia

Origi ha calcato palcoscenici importanti e non ha mai subito la concorrenza di campioni come Firmino, Salah e Mane, anzi si è sempre fatto trovare pronto. Secondo quanto riportato da ‘cittaceleste’, l’entourage del belga lo avrebbe proposto al club nerazzurro e Marotta starebbe monitorando la situazione. Anche a gennaio il giocatore venne proposto all’Inter, ma non fu preso in considerazioni, soprattutto per l’impossibilità di poter intervenire economicamente sul mercato da parte della società.

Il 25enne Origi ha una valutazione di circa 15-20 milioni. Klopp lo stima ma non lo considera centrale nel suo progetto e il giocatore vuole riconquistare la nazionale in vista degli Europei di giugno. L’ingaggio di Origi si aggira intorno ai 3 milioni, una cifra che non appesantirebbe il bilancio del club, permettendo allo stesso tempo ai nerazzurri, di rinforzarsi con un giocatore di livello internazionale.