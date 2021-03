Calciomercato Inter, beffa dalla Roma | Addio Musso

Juan Musso potrebbe essere il nuovo portiere della Roma: i giallorossi avrebbero battuto la concorrenza dell’Inter

Alcune big di Serie A sono alla ricerca di un nuovo numero uno. Il portiere è un ruolo delicato e la Roma, per esempio, nel corso degli anni è passata dall’avere Szczesny e Alisson insieme a Mirante e Pau Lopez. Questi ultimi due non stanno dando garanzie, anzi spesso risultano come l’anello debole dell’undici titolare di Fonseca. Un’altra squadra che cerca è un portiere è l’Inter, che deve far fronte al probabile addio di Samir Handanovic, ormai 37enne. Un portiere che farebbe comodo a entrambe le squadre è Juan Musso, che ben si sta comportando con la maglia dell’Udinese.

Roma, battuta la concorrenza dell’Inter per Musso

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, la Roma ha trovato l’accordo con Juan Musso per il suo arrivo la prossima estate. Sul portiere argentino c’è forte l’interesse dell’Inter e anche del Milan -come post Donnarumma-, ma il club giallorosso avrebbe anticipato la concorrenza. E’ prevista infatti la cessione di Pau Lopez, con Musso che andrà a difendere la porta dell’Olimpico. Pare che non sia ancora stato trovato l’accordo con l’Udinese, che vuole 30 milioni di euro. Friedkin, invece, offrirebbe circa 20 milioni.