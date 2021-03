Si infiamma anche un possibile derby di mercato tra Inter e Milan dopo la sfida in campionato per lo scudetto. Occhi puntati in casa Napoli

Il Napoli vince e convince ancora. Dopo aver battuto il Milan a San Siro ha sconfitto ieri sera a domicilio anche la Roma, rientrando di prepotenza nella corsa ad un posto Champions League. Tra i protagonisti della sfida anche David Ospina, portiere colombiano che ha risposto alla grande nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa. L’ex Arsenal con la sua esperienza tra i pali, abbinata alla capacità di giocare con i piedi è divenuto prima scelta assoluta per Gennaro Gattuso, e la società sembra indirizzata anche verso un rinnovo contrattuale per prolungarne ancora il rapporto. Una situazione questa che andrebbe a discapito di Alex Meret, portiere italiano classe 1997 finito indietro nelle gerarchie e che potrebbe dar vita ad un derby tra Milan e Inter. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, torna Allegri | L’annuncio sul futuro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ennesimo cambio | Il talento può partire!

Calciomercato, sfida tra Inter e Milan: Meret può partire

Meret è finito indietro nelle gerarchie di Gattuso e un rinnovo di Ospina potrebbe portarlo inevitabilmente a riflettere anche sul suo futuro. Una situazione delicata che potrebbe dunque far ponderare al Napoli e al ragazzo anche la strada dell’addio con due big di Serie A pronte a darsi battaglia. Da una parte c’è l’Inter di Conte, già accostata a Meret nel recente passato e alla ricerca di un erede di Handanovic all’altezza vista l’età avanzata del capitano sloveno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sfida a Juve e Milan per il bomber | Scambio più cash

Sul versante opposto ci potrebbe essere il Milan, ancora alle prese col complicato rinnovo di Gigio Donnarumma in scadenza a giugno. Qualora le cose non dovessero andare per il meglio con il numero uno della nazionale, Maldini e soci potrebbero lanciare il guanto di sfida all’Inter per Meret, ormai chiuso a Napoli.