L’Inter pianifica il calciomercato, ma prima degli acquisti potrebbe essere necessaria una cessione: Conte può veder partire uno dei suoi pupilli

L’Inter è concentrata sul finale di campionato ed in testa ha un solo obiettivo: la vittoria dello scudetto. Il margine di vantaggio costruito sulle dirette avversarie fa bene sperare i nerazzurri, ma è ancora presto per ipotizzare qualsiasi scenario. Mister Conte tiene i pensieri sul campo, la dirigenza – giocoforza – sul mercato da impostare in estate. Il club vuole rinnovare la rosa e potrebbe dare il via ad alcune cessioni importanti, soprattutto a centrocampo.

Calciomercato, cessione vicina per Conte

Tra i giocatori con più mercato figura Arturo Vidal, pupillo di Antonio Conte, ma non incedibile per il club. Il cileno – arrivato appena la scorsa estate e con un contratto in scadenza nel 2022 – potrebbe essere uno dei sacrificati per avviare poi una campagna acquisti importante. Protagonista di un gol e due assist in 23 presenze in Serie A, il giocatore è attualmente fermo per un intervento al ginocchio, ma rientrerà presto a disposizione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Pirlo | Resta in Serie A

Le voci di mercato, però, non si assopiscono e Vidal ha richieste in tutto il mondo. In Francia è stato scritto che lo vuole il Marsiglia, mentre in Turchia sostengono che il suo agente, Felicevich, l’abbia proposto al Galatasaray. Ad ogni modo, per l’Inter non ci sarebbero problemi di minusvalenza, visto che il Barcellona, per lasciarlo andare, si è accontentato di qualche bonus. Il vero problema sarebbe il decreto crescita. Non completando i due anni di permanenza in Italia, infatti, occorrerebbe saldare la tassazione completa per l’anno in corso.

Calciomercato Inter, il Flamengo vuole Vidal

Un dettaglio superabile, anche perché – come riferisce ‘Il Corriere dello Sport’ su Vidal sarebbe fresco anche l’interesse del Flamengo. Una suggestione romantica per il 33enne, che potrebbe giocare in Brasile. La cessione del cileno libererebbe Eriksen, che potrebbe giocarsi le sue chance da titolare inamovibile dei nerazzurri, con Sensi e Gagliardini pronti a dargli concorrenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, terremoto Inter: triplo addio | 142 milioni

Futuro tutto da scrivere quello di Vidal, ma quel che è certo è che le parti sono pronte ad un eventuale addio. La concentrazione, però, è ora sul campionato e sull’obiettivo scudetto da portare a casa. Per pensare al mercato ci sarà tempo.