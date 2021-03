Roberto Mancini, in attesa degli arrivi dei nerazzurri in ritiro con la Nazionale italiana, perderà un pezzo pregiato dei suoi convocati: torna a casa!

Ancora problemi per il Ct dell’Italia Roberto Mancini. Pochi minuti fa è arrivato il comunicato sul sito della Figc per comunicare l’assenza di Moise Kean: “Il calciatore ha accusato uno stato di affaticamento che lo rende indisponibile per le prossime gare della nazionale contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania”. Poi ha aggiunto: “Questa mattina farà rientro farà rientro al club di appartenenza, il Paris Saint Germain”.

Lo stesso selezionatore italiano dovrà fare a meno di Jorginho, che non è partito per alcuni problemi muscolari. A centrocampo è in attesa dell’arrivo di Nicolò Barella, che dovrebbe raggiungere il ritiro della Nazionale nelle prossime ore insieme agli altri nerazzurri.

Saranno sfide importanti per lo stesso Ct Mancini per delineare i convocati ufficiali in vista del prossimo Europeo, in programma a partire dal prossimo giugno. Il selezionatore italiano valuterà anche le condizioni di Nicolò Zaniolo, ancora ai box per infortunio dopo il grave infortunio al ginocchio. Il talentuoso giocatore della Roma dovrebbe tornare in campo a metà aprile iniziando a muovere i primi passi con la Primavera giallorossa.