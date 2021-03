Gareth Bale ha parlato dal ritiro del Galles sciogliendo le riserve sul suo futuro: i piani dell’esterno di proprietà del Real Madrid

L’impegno con le Nazionali è occasione per i campioni di tutto il mondo per mettersi a confronto nei palcoscenici più prestigiosi. Diverse compagini sono chiamate a rispondere ai primi impegni di qualificazione verso i Mondiali 2022 che si disputeranno in Qatar. Tra queste c’è il Galles, che esordirà nella proibitiva trasferta contro il Belgio. A guidare la formazione l’esperienza e il talento di Gareth Bale: l’esterno è intervenuto in conferenza stampa rilasciando alcune dichiarazioni sul suo futuro.

Calciomercato, Bale svela il suo futuro

Gareth Bale è un giocatore del Real Madrid, società con la quale ha un contratto fino al 2022: il calciatore – questa stagione – è stato però mandato in prestito al Tottenham, club che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Il gallese sogna però di tornare in Spagna: “Il piano originale era solo quello di fare una stagione agli Spurs, poi, dopo gli Europei, mi resta ancora un anno a Madrid e il mio piano è di tornare indietro”, ha confidato Bale.

Bale sta onorando l’impegno con il Tottenham: la stagione parla di dieci gol e tre assist complessivi in 25 presenze e un rendimento in crescendo, come testimoniano le quattro reti e due assist confezionati nelle ultime sei partite in Premier League. Il classe 1989 ha ancora tanto da dare: “Penso di aver recuperato il miglior stato di forma dopo tanti anni” spiega lo stesso Bale, che poi continua: “Mi sento fresco e pronto ad andare”.

Calciomercato, il futuro di Bale nelle mani del Real Madrid

L’esterno gallese è pronto a fare un passo alla volta. L’obiettivo primario è chiudere in bellezza la stagione con il Tottenham e poi disputare un grande Europeo con la sua Nazionale in estate. Poi si vedrà: Bale vuole tornare al Real Madrid, società con la quale ha collezionato 105 gol in 251 presenze. Da capire, però, le intenzioni degli spagnoli che potrebbero confermarlo in rosa o girarlo nuovamente in prestito, in Premier o, magari, in Serie A.