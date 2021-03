Calciomercato Juventus, doppio addio | C'è Icardi: corsa a due

La Juventus sembra pronta ad agire in maniera decisamente profonda sulla rosa, in vista della prossima estate. Mauro Icardi potrebbe sostituire i big in partenza: ecco tutte le ultime novità

La Juventus sta attraversando, ad oggi, un’annata decisamente deludente sul campo. I bianconeri, infatti, non riescono a decollare in campionato e hanno subito una cocente eliminazione in Champions League per mano del Porto. La Vecchia Signora ha poi perso in casa contro il Benevento, facendo tornare in auge i rumors su una possibile rivoluzione totale al termine della stagione. E uno dei reparti che più di tutti potrebbe essere rivoluzionato è certamente l’attacco.

Si parla molto di un possibile addio di Cristiano Ronaldo con destinazione Real Madrid. La posizione del portoghese appare in bilico: rappresenta un costo molto oneroso sotto il profilo economico e la Champions League tanto attesa ancora non è arrivata. Il suo contratto è in scadenza a giugno del 2022, ma se dovesse decidere di lasciare i bianconeri, potrebbe partire già al termine di questa stagione.

Calciomercato Juventus, da Ronaldo a Dybala e Morata: doppio addio. Occhio a Icardi

Cristiano Ronaldo non è, però, l’unico nome in bilico nello scacchiere bianconero. Paulo Dybala sta vivendo una stagione davvero travagliata tra i tanti infortuni e le poche presenze in attacco agli ordini di Andrea Pirlo. Il rinnovo di contratto tarda ad arrivare e a questo punto un suo addio non è affatto da scartare. Da verificare anche la decisione della Juventus per quanto riguarda Alvaro Morata. L’attaccante è arrivato prestito oneroso: la Juventus a fine anno avrà la possibilità di prolungare l’accordo per un’altra stagione pagando 10 milioni. Verrebbe posticipato in questo modo il riscatto all’estate del 2022 per 35 milioni. Non è da escludere, però, neanche che i bianconeri possano rispedire l’attaccante all’Atletico Madrid.

Due attaccanti su tre, dunque, potrebbero partire alla fine in attacco. Proprio per questo, la Juventus dovrà correre ai ripari e in tal senso, il nome di Mauro Icardi rappresenta un’alternativa decisamente valida. Dopo alti e bassi, la sua esperienza al PSG potrebbe volgere al termine e verificarsi il suo ritorno in Serie A con la maglia della Juventus, dove andrebbe a sostituire uno degli illustri partenti. Sull’attaccante ex Inter, però, da verificare anche la posizione della Roma che potrebbe essere fortemente interessata. Corsa a due, dunque, per il bomber argentino, nell’ottica di un suo possibile ritorno in Serie A.