Calciomercato Juventus, addio Pirlo | Gasperini col 'pupillo'

La Juventus potrebbe dire addio ad Andrea Pirlo e ingaggiare Gian Piero Gasperini come sostituto: i dettagli

La Juventus sta vivendo un momento molto complicato. L’uscita dalla Champions League e la perdita dello scudetto dopo nove anni, sta facendo riflettere Andrea Agnelli sul futuro del club. Con il fallimento dei due obiettivi stagionali, Andrea Pirlo è finito nel mirino della critica, e anche alcuni dirigenti come per esempio Paratici e Nedved sembrano in bilico. Proprio della situazione della Juve, ha fatto il punto il giornalista Paolo Bargiggia sul proprio sito.

Juventus, Gasperini con Gosens

Secondo quanto riferito da ‘PaoloBargiggia.it‘, Pirlo potrebbe lasciare la Juventus, che avvierebbe la terza rivoluzione degli ultimi tre anni. Va valutato però il rapporto staff-giocatori e come verrà concluso il campionato. Come tecnico della Juve potrebbe essere chiamato Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta conosce molto bene il mondo bianconero e ha dimostrato di saper stare ad alti livelli. Il ds Paratici, nonostante le critiche, potrebbe rinnovare verso la fine del campionato e in caso di arrivo di ‘Gasp’, potrebbe accontentare l’allenatore con un suo pupillo. Si tratta di Robin Gosens, sul quale c’è anche l’interesse dell’Inter. Continuerebbe comunque il processo di ‘rivoluzione’ avviato in estate, con gli addii di Bernardeschi e Alex Sandro.