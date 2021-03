Il Milan ha tra le priorità il riscatto di Tomori, ma la trattativa con il Chelsea non è semplice: il club rossonero potrebbe inserire una contropartita tecnica

Il Milan lavora sul mercato per pianificare le mosse da attuare nella prossima sessione estiva. La squadra rossonera vuole essere rinforzata in tutti i reparti, a maggior ragione se mister Pioli riuscirà a riportare il club in Champions League. Le risorse, però, non sono infinite e le scelte saranno valutate e ponderate: in difesa la priorità potrebbe spettare a Tomori, giocatore che deve essere riscattato dal Chelsea.

Calciomercato Milan, si lavora al riscatto di Tomori

Tomori ha avuto un buon impatto in Serie A e le prime apparizioni sono piaciute al Milan. Il difensore classe 1997 è arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea, che ha fissato un diritto di riscatto pari a 28 milioni. Protagonista già di sette presenze in campionato, il club rossonero vorrebbe confermarlo in rosa per la prossima stagione, ma trattare con gli inglesi non sarà semplice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, duello Roma-Napoli per Sarri | Con lui un big della Juventus

Il Milan non ha la disponibilità per spendere 28 milioni cash e l’idea della dirigenza sarebbe quella di inserire una contropartita tecnica nella trattativa. Il Chelsea, però, mira alto, ed avrebbe puntato Franck Kessie. L’ivoriano – classe 1996 – ha un contratto in scadenza nel 2022, ma è considerato incedibile dai rossoneri che avrebbero risposto con un secco ‘no’ ai Blues.

Calciomercato Milan, Romagnoli al Chelsea

L’idea del Milan è inserire nella trattativa il cartellino di Alessio Romagnoli, in scadenza anche lui nel 2022 ma con il quale è in atto una difficile contrattazione per il rinnovo. Il capitano rossonero – classe 1995 – è valutato dal club 35 milioni: un eventuale scambio con il Chelsea per Tomori porterebbe nelle casse anche 7 milioni da spendere poi sul mercato. Il difensore si sente però parte del progetto e non ha mai giocato all’estero: ancora da capire la sua volontà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo gratis | Ecco l’erede di Szczesny

Il Milan ha come priorità il riscatto di Tomori e lavora per portare a termine uno scambio in difesa con Romagnoli. Il Chelsea proverà a convincere i rossoneri ad inserire Kessie nella trattativa, ma difficilmente l’ivoriano lascerà i rossoneri. Ci sarà da trattare.