Calciomercato Juventus, l'erede di Szczesny | Gratis dall'Udinese!

La Juventus potrebbe mettere le mani sull’erede di Wojciech Szczesny, un colpo a parametro zero dall’Udinese

La Juventus la scorsa estate ha avviato un processo di ringiovanimento della rosa, con l’arrivo di Andrea Pirlo in panchina e diversi talenti al posto dei ‘senatori’. McKennie, Chiesa e Kulusevski sono solo alcuni dei calciatori acquistati da Fabio Paratici. Il ds potrebbe ancora continuare nelle prossime sessioni di mercato, anche perché la Juve vuole ritornare a trionfare in Italia e anche in Europa. Va valutata la situazione di Wojciech Szczesny: il portiere polacco è arrivato nel 2017 dall’Arsenal ed è il titolare della porta bianconera.

Juventus, Gasparini come erede di Szczesny

Secondo quanto riferito da ‘90.min‘, la Juventus è molto vicina ad ingaggiare Manuel Gasparini, portiere di proprietà dell’Udinese. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e il club bianconero lo prenderebbero a parametro zero. Una scelta che dimostra quanto Paratici & co. pensino al futuro del club, magari anche ritornando ad affidare i pali a un numero uno italiano. Un possibile erede di Szczesny, che per accumulare esperienza verrebbe aggregato alla formazione Under 23. Gasparini era già stato vicino alla Juve nel mercato di gennaio.