Il futuro di Andrea Pirlo è sempre molto incerto: l’allenatore della Juventus potrebbe dire addio con una pazza idea per il post

La sconfitta casalinga contro il Benevento ha alzato un nuovo polverone per quanto riguarda il futuro di Andrea Pirlo. L’allenatore bresciano, alla sua prima esperienza da tecnico, è entrato nell’occhio del ciclone per i risultati negativi che sta collezionando finora dopo l’eliminazione cocente dalla Champions League. Così il suo futuro potrebbe essere già altrove con la dirigenza bianconera pronta a cambiare in vista della prossima stagione. Al momento è confermatissimo sulla panchina della compagine torinese, poi le dinamiche potrebbero cambiare in breve tempo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, big in prestito | Juventus superata!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, c’è l’accordo! Milan ‘beffato’

Calciomercato Juventus, Mancini idea per il post Pirlo

Ai microfoni di ‘Radio Radio’ è tornato a parlare il giornalista Furio Focolari che ha svelato il suo punto di vista: “Se la Juventus vuole crescere, non può confermare Pirlo. Ho i miei dubbi anche sulla conferma di Paratici”. Poi l’ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ha rivelato: “Non sottovaluterei la possibilità che Roberto Mancini possa tornare a guidare una squadra di club prima del previsto”.

LEGGI ANCHE >>>> ESCLUSIVO | Juventus, Cobolli Gigli: “Ronaldo può partire, ecco come”. Poi ‘boccia’ un ritorno

Nelle ultime ore, inoltre, si è diffuso anche il rumors di mercato che prevede il possibile rinnovo contrattuale dell’attuale Ct della Nazionale italiana fino al 2026. In una recente intervista lo stesso Mancini aveva svelato di voler tornare ad essere protagonista alla guida di un club: la Juventus gli potrebbe dare la giusta chance dopo gli anni gloriosi all’Inter.

Al momento Mancini è concentrato sull’Europeo in programma a giugno, poi si potrà parlare nuovamente del suo futuro con una decisione da prendere nell’immediato. Pirlo continuerà il suo percorso alla guida della Juventus fino al termine della stagione per poi decidere il suo futuro insieme alla dirigenza bianconera.