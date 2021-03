Gli azzurri di Roberto Mancini dopo 4 mesi vincono e inaugurano bene il percorso di qualificazione ai mondiali 2022

L‘Italia inizia bene la sua prima gara di apertura alle qualificazioni ai Mondiali 2022. Al Tardini di Paarma termina 2-0 tra Italia e Irlanda del Nord, un risultato che convince ma non fino in fondo: un primo tempo molto convincente degli azzurri che realizzano due reti che indirizzano il match. La sblocca Domenico Berardi che sfrutta il servizio di Florenzi e buca il portiere con il suo mancino chirurgico. Raddoppia nel finale del primo tempo Ciro Immobile che si sblocca dopo diversi mesi e regala il doppio vantaggio alla formazione di Roberto Mancini.

LEGGI ANCHE>>>Italia, problemi per Mancini | Torna a casa per infortunio!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, occhi sul difensore argentino | Derby con la Lazio

Il secondo tempo non è brillante come il primo, l’imprecisione dei passaggi non permette all’Italia di trovare altri gol, anche se riesce comunque a rischiare poco. Una vittoria molto importante, quella degli azzurri che debuttano comunque in maniera positiva nel gruppo C. Tabellino marcatori:

ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0

14′ Berardi, 39′ Immobile