Italia Irlanda del Nord formazioni ufficiali

Tra poco prenderà il via l’incontro tra Italia e Irlanda del Nord: arrivano le formazioni ufficiali del match

Dopo tre anni dall’incubo Italia-Svezia, gli azzurri tornano ad affrontare le qualificazioni per il mondiale. Superate brillantemente quelle per gli Europei con l’impresa del girone chiuso a punteggio pieno, ora è tempo di concentrarsi nuovamente sulla competizione più importante. La prossima tappa sarà in Qatar, nel 2022, e la squadra guidata da Roberto Mancini comincia il percorso questa sera alle 20:45 contro l’Irlanda del Nord. I risultati positivi, 22 utili consecutivi, conquistati dal nuovo CT fanno ben sperare per il prosieguo del cammino. In difesa con gli irlandesi tornano le certezze con la coppia Bonucci-Chiellini. A centrocampo il talento di Locatelli e in attacco la scarpa d’oro Immobile.

Di seguito entrambe le formazioni ufficiali dei tecnici:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock; Farrell, Dallas, Evans, Cathcart; Smith, Mc Nair, Mccan, Davis, Evans; Megennis, White. All. Baraclough